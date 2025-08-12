Die Sci-Fi-Action-Serie "Alien: Earth" startet auf Disney+

Die neue Serie "Alien: Earth" beim Streamingdienst Disney+ geht an den Start. Hinter der Produktion steht Noah Hawley, bekannt für Serienerfolge wie "Fargo" und "Legion". Die Handlung entführt die Zuschauer 70 Jahre in die Zukunft und folgt der jungen Wendy, gespielt von Sydney Chandler. Gemeinsam mit einer Gruppe taktischer Soldaten gerät sie in einen schicksalhaften Kampf gegen rätselhafte außerirdische Kreaturen. Jede Woche wird eine neue Episode der ersten Staffel veröffentlicht, die Fans auf eine düstere und spannende Reise mitnimmt.

Die Verbindung zum ikonischen "Alien"-Franchise bleibt auch in der neuen Serie bestehen, berichtet serienjunkies.de. Ridley Scott (87), der bereits bei dem Originalfilm von 1979 Regie führte, ist hinter den Kulissen beteiligt. Die Serie ist jedoch kein direkter Nachfolger oder Prequel zu Ellen Ripleys Geschichte, wie Noah betont: "Dies ist nicht die Story von Ripley." Inhaltlich verspricht die Serie packende Spannung: In den Trümmern begegnen Wendy und ihr Team gefährlichen außerirdischen Kreaturen, die eine immense Bedrohung für sie selbst und den ganzen Planeten darstellen.

Für Sydney Chandler bedeutet die Rolle der Wendy den bisher größten Schritt in ihrer Karriere. Sie spielt eine Figur, die als hybrider Metamensch beschrieben wird, mit einem kindlichen Geist im Körper einer Erwachsenen. Ebenso prominent ist Timothy Olyphant (57) als Kirsh, der über die Jahre durch Rollen in "Justified" und "The Mandalorian" bekannt wurde. Die weitere Besetzung umfasst unter anderem Alex Lawther, Essie Davis und Adarsh Gourav. Während das Publikum gespannt auf die neuen Enthüllungen wartet, liegt die Hoffnung von Fans und Machern gleichermaßen darauf, die Magie des Originals mit packenden neuen Elementen zu verbinden. Zudem ist die neue Serie vielleicht ein kleiner Trost für Fans von spannenden Serien, die zuletzt verkraften mussten, dass eine Kultserie auf Disney+ abgesetzt wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast und Team der Serie "Alien: Earth"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Chandler bei der Premiere von "Alien: Earth" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Hawley, Filmproduzent