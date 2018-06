Timo ist wieder da! Der lustige YouTuber ist im Netz besser bekannt als LionT (25). Nicht nur mit seinen Videos bringt er seine Fans immer wieder zum Lachen, sondern sorgt auch mit seiner Musik für jede Menge Freudensprünge. Doch drei Jahre lang gibt es keine neuen Tracks von dem Vlogger. Timo sprach damals im Netz ganz offen über die Gründe – Depressionen. Jetzt ist der Löwe aber mit einer neuen Single am Start und zeigt sich auf seiner Social-Media-Seite total happy!

"Es bedeutet mir echt sehr viel, endlich wieder das machen zu können, was mir Spaß macht. Nach all der verrückten Zeit mit vielen Up und Downs habe ich es endlich geschafft, wieder die Leidenschaft zur Musik zu finden", postete LionT bei Instagram. Seine neue Nummer heißt "100 Prozent" und Timo habe viel Kraft und Energie in sein neues Projekt gesteckt.

"Dieses Lied soll euch den Anstoß dazu geben, immer an dem festzuhalten was man liebt, egal was die Leute über euch denken, macht immer das, was euer Herz glücklich macht", beendete Timo seinen Netz-Beitrag. Auf Spotify gibt es das Lied schon zu hören – auf das Musikvideo warten die Fans noch vergeblich. Freut ihr euch, dass LionT mit einer neuen Single am Start ist? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

