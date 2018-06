Sie geht in den wohlverdienten Mutterschutz! Juliette Greco (36) spielt seit 2007 die Rolle der Lena Öztürk geb. Bergmann in der RTL-Erfolgssoap Alles was zählt, ist dort mit Serien-Ehemann Marian big in love. Auch im Privatleben der Schauspielerin könnte es momentan nicht besser laufen. Nachdem sie im Januar 2013 ihren Kollegen Salvatore Greco (38) geheiratet hat, bekamen die beiden zwei Monate später ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt ist Juliette zum zweiten Mal schwanger: Wie lange bleibt sie ihren Fans im TV also überhaupt noch erhalten?

In einem Facebook-Livestream verriet die werdende Mama: "Also, man wird es kaum glauben, ich kann es selbst kaum fassen. Ich bin schon abgedreht. Am Mittwoch war mein letzter Drehtag." Und der war für Juliette, die sich bereits in der 30. Schwangerschaftswoche befindet, gar nicht so leicht, über die Bühne zu bringen: "Ich habe auch ganz klar verboten, sich von mir am Set zu verabschieden, weil ich gesagt habe: Ne, mein Herz und meine Hormone, die schaffen das nicht. Ich kann das nicht. Bitte kommt nicht. Bitte klatscht nicht, ich kann nicht."

Zwar sollen sich die Kollegen tatsächlich zurückgehalten haben, so ganz ohne Emotionen verlief der vorerst letzte Tag am Set für Juliette dann aber doch nicht – trotz genauer Planung: "Ich wusste, dass es sehr emotional wird. Ich hab' versucht, mich die letzten Wochen darauf vorzubereiten, dass ich tatsächlich jetzt dann auch in den Mutterschutz gehe. So richtig angekommen ist das bei mir noch nicht. Aber die Tränen sind geflossen, im ganz kleinen Rahmen." Nachdem sie emotional jedoch wieder etwas runtergefahren ist, wolle Juliette den Abschied zu einem späteren Zeitpunkt mit ihren Kollegen nachholen. Ab dann dauert es auch nicht mehr lange, bis sie ihr zweites Baby im August endlich in den Armen halten darf.

Instagram/juliettegreco Sam Eisenstein und Juliette Greco

Anzeige

Instagram / juliettegreco Juliette und Salvatore Greco

Anzeige

RTL / Willi Weber André Dietz, Anna-Katharina Samsel, Caroline Frier, Volkan Isbert, Juliette Greco und Sam Eisenstein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de