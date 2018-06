Im Juli 2017 haben sich Maren (26) und Tobias Wolf die ewige Liebe versprochen. Für die hübsche YouTuberin änderte sich vor allem eins für immer: ihr Nachname. Mit 17 Jahren startet die Vloggerin als Maren Merkel ihre Netz-Karriere, aber auf ihren berühmten Namen konnte die Brünette gut verzichten – anders sieht es da bei Tobias aus. Er wäre gerne ein Merkel geworden!

"Also, im ersten Moment habe ich gesagt: 'Wie cool, Merkel', aber dann hat sie gesagt: 'Nein, Tobias'", erzählte Tobi im Promiflash-Interview. Seine Frau steht aber einfach auf Tradition und fand die Vorstellung toll, den Namen von ihrem Mann anzunehmen: "Ich meine, er hat einen wunderschönen Nachnamen, 'Wolf' klingt einfach supercool", ergänzte Maren. Sie habe niemals etwas gegen ihren eigenen Namen gehabt, aber am Ende ist es nun mal Wolf geworden.

Und geht es nach Maren und Tobi gibt es bald sogar noch mehr Wölfchen – die beiden wollen Nachwuchs. "Also, die Planungen sind da. Manchmal passiert es so, wie es passiert. Sagen wir mal so, wir sind gerade nicht aktiv dabei, aber wenn es passiert, dann passiert's", sagte Tobi. Schon jetzt können sich die Turteltauben mehrere Kinder vorstellen. Glaubt ihr, bald gibt es schon frohe Nachrichten aus dem Hause Wolf? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf und MaryM an ihrem Hochzeitstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de