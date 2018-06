Gute Laune bei Joachim Llambi (53)! Erst vor wenigen Minuten startete Let's Dance in eine neue Runde. Im großen Halbfinale müssen die Promis heute Abend alles geben, um sich in die Endrunde zu tanzen. Barbara Meier (31) ging als Erste an den Start. Doch trotz zweier Technikfehler war besonders der gefürchtete Juror Joachim Llambi extrem versöhnlich – und lobte das Model über alle Maßen!

So entspannt und lieb sieht man den einstigen Profi Llambi sonst nur selten: Nach einem fulminanten Start in ihren Jive zu "Let's Have A Party" von Wanda Jackson kam der Rotschopf mit seinem Partner Sergiu Luca (35) leicht aus dem Takt – und leistete sich nach einem Schrittfehler mehrere kleine Missgeschicke. Entsprechend ängstlich stand die 31-Jährige anschließend vor den Wertungsrichtern. Doch trotz aller Unsauberkeiten fand Joachim Llambi aufmunternde Worte für Barbara: "Du hast wirklich sehr viele gute Aktionen gehabt. Ja, es waren zwei leichte, technische und rhythmische Fehler da. Aber ich weiß, dass du bei deinen weiteren Tänzen abliefern wirst!"

Für die langbeinige Schönheit kam das ganz überraschend – und auch die gute Wertung von 22 Punkten der Spezialisten machte sie anschließend happy. Seid ihr auch so überrascht, dass Joachim Llambi so weich zu Barbara war? Stimmt unten ab.

