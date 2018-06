Sie selbst ist wohl ihre größte Kritikerin. Mit über 500.000 Instagram-Followern feiert Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Lisa (21) G. heute große Erfolge als Fitness-Influencerin. Ihre Body-Transformation scheint aber noch lange nicht abgeschlossen – die eine oder andere Problemzone störe sie nämlich immer noch! "Meine Beine sind immer noch ein bisschen sehr dünn. Ich will jetzt nicht so krasse Beine, aber es könnte mehr sein. Und meine Waden! Meine Waden sind auch sehr dünn", mäkelte Lisa auf der FIBO 2018 gegenüber Promiflash.



