Kehrt dieses Urgestein Köln 50667 bald den Rücken? Ingo Kantorek spielt in dem Scripted-Reality-Format Hauptdarsteller Alex Kowalski. Als Barbesitzer ist der Tattoo-Fan seit Folge eins dabei. Promiflash verriet der Wahl-Kölner: In seiner Rolle hat er eigentlich schon alles erlebt. Wird es jetzt etwa Zeit für seinen Serien-Ausstieg? "Sollte es tatsächlich so sein, das 'Köln 50667' noch 20 Jahre läuft, werde auch ich die nächsten 20 Jahre dabei sein", gab er Entwarnung. Trotzdem schmiedet der Fitness-Riese auch abseits der Reality-Seifenoper Pläne.



