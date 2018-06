Erst kürzlich verriet Cathy Lugner (28), dass sie unbedingt einmal in der amerikanischen Ausgabe des Playboys zu sehen sein will. Für ihre Bewerbung ließ die Wahllondonerin eine Reihe heißer Aufnahmen von sich anfertigen. Jetzt stellt die Promi Big Brother-Teilnehmerin aber unter Beweis, dass auch spontane Schnappschüsse von ihr ein echtes Highlight sein können: Selbst auf einem Holzpferd kann Cathy ganz ästhetisch posieren.

Die 28-Jährige veröffentlichte nun auf Instagram ein Bild von sich auf einem Spielplatz. Darauf hatte sie dem dortigen Holzgaul einen Sattel und Zaumzeug übergezogen und sich zu einer kleinen Reitsession hinreißen lassen. Ganz freudig und voller Genuss scheint das Model dem Sport auf der Aufnahme nachzugehen. "Haben uns ein zweites Pferd angeschafft und das muss auch mal ausgeritten werden", schrieb sie zusammen mit ein paar lachenden Smileys unter dem Post. Neben viel Haut zeigt die tatsächliche Pferdebesitzerin im Netz eben auch gerne mal ihren Humor.

Doch die Ex von Baulöwe Richard Lugner (85) präsentiert sich nicht nur sehr gerne hüllenlos: In ihrem Urlaub in Abu Dhabi stellte sie auch Fotos von sich ins Web, auf denen sie kaum zu erkennen war. Den Landesgewohnheiten entsprechend kleidete sich die Blondine beim Besuch einer Mosche in einem Hidschāb.

