Seit ihrer Scheidung von Baulöwe Richard Lugner (85) genießt Cathy Lugner (28) das Leben als Singlelady. Obwohl sie dafür großen Spott ihres Exmannes auf sich zog, präsentierte sich die Blondine nach dem Liebes-Aus sogar nackt im TV und bewarb sich für den amerikanischen Playboy – die 28-Jährige liebt es, ihren knackigen Körper in Szene zu setzen. Jetzt zeigt Cathy jedoch eine ganz andere Seite von sich: Komplett verhüllt strahlt die Beauty im Abu Dhabi-Uraub – und trägt sogar einen Hidschāb!

Da muss selbst das freizügigste Busenwunder einpacken: Gemeinsam mit Tochter Leonie urlaubt die Rheinländerin derzeit in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate – und dokumentiert den Trip fleißig mit zahlreichen Pics auf Instagram. Nach sexy Bikinifotos veröffentlichte Cathy nun jedoch gleich mehrere Schnappschüsse, auf denen sie kaum erkennbar ist: In einen schwarzen Hidschāb gehüllt strahlen das It-Girl und ihr Töchterchen in die Kamera. Sowohl beim Besuch der größten Moschee des Landes als auch bei einer Wüstensafari trugen die beiden Mädels die Ganzkörperbekleidung.

Cathys Fans sind von dem ungewohnten Look des Playmates überrascht – aber auch gleichermaßen begeistert: "Wow, du siehst toll aus!" und "Ihr seht so glücklich aus!" schwärmen die Follower im Netz. Wie gefallen euch die neuen Bilder? Stimmt in der Umfrage darüber ab.

Starpress/WENN.com Cathy Lugner beim 44. Deutschen Filmball

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie im Urlaub

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, It-Girl

Wie gefallen euch die neuen Bilder von Cathy und Leonie? Total cool! Na ja, ich bin nicht so ein Fan. Abstimmen Ergebnis anzeigen



