Lisa Bund (30) steht im August ein großer Tag bevor: Zum ersten Mal feiert das einstige Deutschland sucht den Superstar-Sternchen ihren ersten Hochzeitstag mit Ehemann Sharia! Im Sommer letzten Jahres hatte die Sängerin ihrem Liebsten nach zehn Jahren der Verlobung endlich das Jawort gegeben. Wie sich ihr Leben seit dem großen Tag verändert hat, erzählte die bezaubernde Lisa jetzt im Promiflash-Interview!

Neun Monate ist Lisa nun schon eine gestandene Ehefrau. Wie es der gerade 30 gewordenen Powerlady damit geht, plauderte sie nun im Gespräch mit Promiflash aus: "Dadurch, dass wir schon so viele Jahre zuvor zusammen waren, hat sich für uns nicht viel verändert. Es ist eigentlich so, wie es immer ist, nur, dass ich jetzt den schönen Ring am Finger habe. Eigentlich ist alles, so wie es ist, echt toll", zog sie ihre Fazit zum nicht mehr ganz so neuen Beziehungsstatus.

Ob die beiden jetzt wohl schon an Nachwuchs denken? Was ihre Zukunftsplanung angeht, hielt sich Lisa noch ziemlich bedeckt: "Ich bin jetzt 30 und wir werden mal sehen, was in den nächsten Jahren noch passiert." Würdet ihr euch wünschen, dass bei Lisa und Sharia bald Nachwuchs ansteht?

Instagram / lisa.bund Lisa Bund, Sängerin

Instagram / lisa.bund Lisa Bund und ihr Ehemann Sharia bei ihrer Hochzeit

Instagram / lisa.bund Lisa Bund, Ex-DSDS-Kandidatin

