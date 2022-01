Lisa Bund (33) hat für das neue Jahr einen ganz besonderen Wunsch! Bei der ehemaligen DSDS-Kandidatin läuft es inzwischen wieder rund: Nachdem sich die Musikerin und ihr Ex vor etwa einem Jahr getrennt haben, ist die Blondine seit April des vergangenen Jahres wieder glücklich vergeben – und zwar an ihren Partner Chris Korz. Jetzt haben die beiden neue Pläne: Lisa und ihr Liebster wünschen sich Nachwuchs!

"Unser Wunsch für 2022 ist ein Baby. Wir planen und versuchen, schwanger zu werden", verriet Lisa voller Vorfreude in einem Interview mit Bild. Auch wenn sie noch keine Schwangerschaft bestätigen kann, wird in der gemeinsamen Wohnung in der Nähe von Mainz schon ordentlich Platz geschafft – angefangen beim Kleiderschrank. "Das muss alles weg. Alles, was ich im letzten Jahr nicht getragen habe, fliegt raus", erklärte die Beauty.

Den Erlös will Lisa auf ein Baby-Konto einzahlen. Und dabei könnte ganz schön viel Geld zusammenkommen – immerhin trennt sich die 32-Jährige unter anderem auch von ihren Luxusklamotten und Designer-Handtaschen. Ob Lisa und ihr Partner vielleicht wirklich schon bald Babynews verkünden dürfen? "Egal ob Junge, Mädchen oder Zwillinge. Hauptsache gesund. Wir waren gerade beim Arzt und haben uns checken lassen. Alles okay", schwärmte sie.

Anzeige

Instagram / lisa.bund Lisa Bund, Januar 2021

Anzeige

Instagram / lisa.bund Chris Korz und Lisa Bund

Anzeige

Instagram / lisa.bund Lisa Bund, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de