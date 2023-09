Lisa Bund begleitete sich mit eigenem Gesang zum Traualtar

Lisa Bund (35) sorgte auf ihrer Hochzeit für eine große Überraschung. Am Wochenende wurde bekannt, dass die ehemalige DSDS-Teilnehmerin zum zweiten Mal geheiratet hat. In einem romantischen Brautkleid gab sie bereits am Freitag ihrem Partner Christopher Korz in Bad Münster das Jawort. Für den Gang zum Traualtar hat sich die Musikerin etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Lisa sang selbst, während sie auf ihren Liebsten zuschritt!

"Ich habe ein Lied für Chris umgeschrieben und es auf dem Weg zum Altar für ihn gesungen. Das war wirklich eine Herausforderung und so, so schön", berichtet die 35-Jährige stolz im Interview mit Bild. Fotos der Hochzeit zeigen, wie emotional dieser Moment für die Blondine gewesen sein muss. Welchen besonderen Song Lisa für ihren Gatten zum Besten gegeben hat, behielt sie jedoch für sich.

Beim Gedanken an ihre Feier kommt die 35-Jährige noch immer ins Schwärmen. "Wir hatten so einen wundervollen Tag. Es war so, wie wir uns das vorgestellt haben. Chris ist einfach mein Mann. Er bedeutet alles für mein Leben, den gebe ich nicht mehr her", betont Lisa im Interview. Zudem verkündet sie, von nun an einen Doppelnamen zu tragen: "Ich heiße Korz-Bund."

Anzeige

Instagram / lisa.bund Lisa Bund mit ihrem Mann Chris, 2022

Anzeige

Instagram / lisa.bund Lisa Bund und ihr Partner Chris, 2021

Anzeige

Instagram / lisa.bund Chris Korz und Lisa Bund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de