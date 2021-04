Lisa Bund (32) überrascht ihre Fans mit süßen Liebes-News! Das einstige DSDS-Sternchen musste Anfang des Jahres einen schweren Rückschlag verkraften: Nach 14 gemeinsamen Jahren scheiterte die Ehe mit Lisas Ex-Mann Sharia – eine schwere Zeit für die Blondine. Nun hat die Sängerin aber endlich wieder ihr Glück gefunden: Lisa ist frischverliebt – und möchte für ihren neuen Partner sogar umziehen!

Gegenüber Bild verrät Lisa, dass sie in dem 30-jährigen Chris die große Liebe gefunden hat. Die beiden seien schon seit zwei Jahren miteinander bekannt – aber immer nur befreundet gewesen. Das hat sich nun offenbar geändert: "Es ist magisch! Ich bin wirklich dankbar, dass uns das Schicksal zusammengeführt hat." Und obwohl die junge Liebe noch recht frisch ist, planen die beiden wohl auch schon ihre gemeinsame Zukunft: Lisa zieht in die Nähe ihres Partners. "Es ist der richtige Moment. Es fühlt sich gut an", schwärmt sie.

Auch auf Instagram machte die verliebte Beauty ihrem Schatz schon eine rührende Liebeserklärung. "Alles, was wir bisher in dieser 'kurzen Zeit' erlebt und getan haben, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt und heute bin", betont Lisa.

Instagram / lisa.bund Chris Korz und Lisa Bund

KAMMERER,BERND / Action Press Lisa Bund und Sharia 2008

Getty Images Lisa Bund bei DSDS 2007

Was haltet ihr davon, dass Lisa nach so kurzer Zeit wegen ihres Partners umzieht? Das ist ein bisschen früh, oder? Warum nicht? Das ist doch toll!



