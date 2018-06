Für den guten Zweck kamen zahlreiche Stars nach Österreich, denn in Wien fand am Samstagabend bereits zum 25. Mal der sogenannte Life Ball statt – eine Benefizveranstaltung für HIV-infizierte und an Aids erkrankte Menschen. Auch in diesem Jahr sorgten die Gäste mit ihren extravaganten und auffälligen Looks für viele Hingucker. Unter das bunte Treiben mischten sich Hollywoodstars wie Adrien Brody (45), Charlize Theron (42) oder Paris Jackson (20) und lösten damit wahre Fan-Momente bei deutschen und österreichischen Promis aus!

Modeblogger Riccardo Simonetti bekam eine der begehrten Einladungen und nutzte die Zeit für mehr als eine nette Unterhaltung. "Wenn dein einziger Flirt, den du in der Nacht hattest, Caitlyn Jenner war", postete Riccardo auf seinem Instagram-Account zu einem Foto mit der Transfrau. Caitlyn, die als Bruce Jenner (68) auf die Welt kam und der Vater der Reality-Queens Kendall (22) und Kylie (20) ist, posierte außerdem mit Model Rebecca Mir (26) für ein Erinnerungsfoto.

Auch Kelly Osbourne (33) und Conchita Wurst (29) zählten zu den illustren Besuchern des Charity-Events und machten zusammen Party. Die beiden kennen sich schon länger und hatten bereits vor drei Jahren gemeinsam beim Life Ball gefeiert. Bei der Show 2018 überraschte Conchita mit weißblonden Haaren und hellem Bart.

