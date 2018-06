Jetzt stellt sich auch Isabel Edvardsson (35) den knallharten Hindernissen von Ninja Warrior Germany. Die toughe Blondine muss heute Abend klettern, springen, balancieren und, und, und. Nicht umsonst bezeichnet RTL das sportliche Format als härtesten TV-Hindernisparcours Deutschlands. Isabel tritt zusammen mit Tänzer Massimo Sinató (37) und Sänger Gil Ofarim (35) im Team "Let's Dance" an. Im Promiflash-Interview hat die Schwedin erzählt, wie hart die Aufgabe war!

"Es war richtig, richtig spannend und der Parcours war echt nicht ohne, muss ich wirklich sagen", meinte Isabel im Promiflash-Interview in ihrer Tanzschule "Isabel Edvardsson DIE Tanzschule". Mitte September 2017 wurde Isabel Mutter eines Sohnes – "Ninja Warrior" war für sie die perfekte Gelegenheit, wieder mit dem Sport loszulegen: "Startschuss für meine Fitness war es schon, weil man natürlich dabei merkt, was für eine extreme Herausforderung das für den Körper ist", sagte sie. Der Tanz-Profi habe sich vom Parcours inspirieren lassen.

Ob Isabel die Hürden gemeistert hat, plauderte sie leider noch nicht aus. Heute Abend ab 20:15 Uhr können sich die Zuschauer dann selbst ein Bild davon machen! Neben Team "Let's Dance" treten unter anderem noch Paul Janke (36), Christian Tews (37) und Jessica Paszka (28) im Team "Bachelor" an. Schaltet ihr heute Abend ein? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Team "Let's Dance": Massimo Sinató, Isabel Edvardsson und Gil Ofarim

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson

MG RTL D / Stefan Gregorowius Isabel Edvardsson und Tanja Szewczenko bei "Team Ninja Warrior Germany"

