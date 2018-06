Bei Sophia Thiel (23) hat sich zuletzt viel getan: Die Fitness-Bloggerin trennte sich von ihrem Langzeitpartner, zog in ihre erste Singlewohnung und sogar in eine andere Stadt. Der persönliche Umbruch soll sich nun auch in ihrer Social-Media-Präsenz widerspiegeln: "Ich möchte neue Sachen präsentieren und die Leute aber in Zukunft auch mehr an meinem Privatleben transparenter teilhaben lassen", verriet die Neu-Münchnerin gegenüber Promiflash.



