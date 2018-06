Sie haben sich getraut: Seit August 2016 ist der Orange Is The New Black-Star Laura Prepon (38) mit dem "Six Feet Under"-Darsteller Ben Foster (37) zusammen. Nur zwei Monate später wagten die beiden Turteltauben den nächsten Schritt in ihrer Lovestory und verlobten sich. Nun wurde die Frage aller Fragen in die Realität umgesetzt: Laura und Ben verkündeten via Social Media ihre Hochzeit!

Auf ihrer Instagram-Seite verkündete der Serienstar seine Verehelichung. "Frisch verheiratet! Danke für all die Liebe und Unterstützung", schrieb die 38-Jährige zu ihrem niedlichen Foto – und dieses kann sich wirklich sehen lassen: Auf dem romantischen, im Sepiaton gehaltenen Schnappschuss, schaute ein verliebter Bräutigam seine Braut an. Mit einem großen Blumenstrauß in der Hand strahlte auch die frischgebackene Ehefrau bis über beide Ohren.

Ihre Liebesgeschichte im Schnelldurchlauf krönten die beiden Lovebirds erst im letzten Jahr: Ende August brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt. Die Privatsphäre ihres kleines Mädchen will das Paar allerdings beschützen. Bis auf das Geschlecht ist über ihr Töchterchen nichts weiter bekannt.

Frazer Harrison / Getty Images Ben Foster und Laura Prepon in Santa Monica, Februar 2017

John Sciulli/Getty Images for Jeep Laura Prepon und Ben Foster

Splash News / Jackie Brown Ben Foster und Laura Prepon

