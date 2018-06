Sie hatten so große Pläne für die Zukunft! Aurelio Savina (40) und Lisa Freidinger (29) waren zwei Jahre lang ein Paar und begeisterten die Zuschauer 2017 in Das Sommerhaus der Stars. Im vergangenen September gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Vor sechs Monaten eröffneten der frühere Bachelorette-Kandidat und seine Liebste sogar in München gemeinsam ein Restaurant. Doch jetzt liefern sie traurige Nachrichten: Aurelio und Lisa sind nicht mehr zusammen!

Auf ihrem Instagram-Account bestätigt die 29-Jährige das Liebes-Aus: "Aurelio und ich haben uns getrennt. Warum, wieso und weshalb spielt keine Rolle. Fakt ist, wir trennen uns in Liebe und tiefstem gegenseitigen Respekt." Sie wolle sich nicht ausführlich zum Thema äußern oder eine Tragödie aus dem Ende machen. "Aber es wäre einfach nicht fair zu warten, bis die Presse euch diese Mitteilung überbringt", erklärt Lisa. Ihr Ex-Verlobter hat sich mit den gleichen Zeilen zu Wort gemeldet.

Die Teilnahme an der TV-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" scheint für die bisherigen Kandidaten kein gutes Omen zu sein: Die Beziehungen von Nico Schwanz (40) und Saskia Atzerodt (26), Helena Fürst (44) und Ennesto Montè (43), Angelina Heger (26) und Rocco Stark (32), Xenia Prinzessin von Sachsen (31) und Rajab Hassan (28) zerbrachen alle nach der Show.

RTL Aurelio Savina

Instagram / lisa.freidinger Lisa Freidinger

Instagram / lisa.freidinger Lisa Freidinger und Aurelio Savina

