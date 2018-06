Sie ist eines der bestbezahlten und meistgebuchten Models weltweit: Bella Hadid (21) läuft für das berühmte Dessouslabel Victoria's Secret über den Laufsteg, ziert unzählige Magazincover und modelt für die größten Fashiondesigner. Auffällig aber: Lächeln sieht man Bella dabei eigentlich so gut wie nie. In einem Interview hat die On-Off-Freundin von Sänger The Weeknd (28) jetzt verraten, warum man sie immer mit ernster Miene sieht.

Für die neue Ausgabe von Harpers Bazaar wurde Bella von ihrer eigenen Schwester Gigi Hadid (23) interviewt. Auf die Frage, was Menschen wohl nicht von ihr denken würden, antwortete die 21-Jährige: "Dass ich eigentlich jeden Tag lächle. Die Leute sagen immer, dass ich stets denselben Gesichtsausdruck habe." Das hätte aber auch einen ganz bestimmten Grund: "Sie wissen nicht, dass ich lange so geschaut habe, weil die Fotografen am Set von mir verlangten gelangweilt oder gleichgültig zu gucken. Aber das heißt nicht automatisch, dass ich auch so bin."

Schon seit ihrer Kindheit hätte sie immerzu gelacht. Doch das Leben im Rampenlicht brachte auch seine Schattenseiten mit sich: "Für eine Weile hatte ich mit einer Menge zu kämpfen. Mit mir selbst, mit den Leuten im Internet – und das hat mich fertig gemacht." Mittlerweile habe sie das alles aber überwunden. Vielleicht gibt es dann ja bald auch ein Lächeln von der Beauty.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Bella Hadid bei einer Show von Victoria's Secret in New York City

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images for New York Fashion Week: The Shows Bella Hadid bei der Anna Sui-Show auf der NY Fashion Week 2018

Anzeige

Getty Images / Dimitros Kambouris Bella Hadid bei den CFDA Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de