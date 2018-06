Verliebte Botschaft auf Social Media! In Ariana Grandes (24) Liebesleben ist momentan ganz schön was los. Nachdem die US-amerikanische Sängerin erst Anfang Mai ihre Trennung von Rapper Mac Miller (26) nach einer zweijährigen Beziehung bekannt gemacht hatte, ist sie nur wenige Wochen später schon total in love mit einem anderen – Schauspieler Pete Davidson (24). Im Netz veröffentlichte Ariana jetzt eine versteckte Botschaft für ihn!

Nach nur kurzer Zeit zusammen scheinen Ariana und Pete bereits absolut vernarrt ineinander. Der Beweis: Pete hat sich für seine Angebetete sogar ein Liebestattoo stechen lassen. Die Initialen des Stimmwunders zieren seit neuestem den rechten Daumen des "Dating Queen"-Stars. Auf die Geste hat jetzt auch Ariana mit einem Liebesbeweis reagiert. Während sie in ihrer Instagram-Story den Vorverkauf ihres Albums ankündigte, schrieb sie in die Ecke des Bildes, ganz versteckt: "Pete Davidson ist die tollste Person auf dieser Welt. Gute Nacht."

Aufmerksamen Fans der 24-Jährigen sind diese Zeilen jedoch nicht entgangen. Sie feiern die neue Turtelei ihres Stars bereits seit dem ersten gemeinsamen Insta-Pic mit Pete vor wenigen Tagen. Mit dieser Message wollte Ariana jetzt wohl noch mal zeigen: Sie ist superglücklich!

Instagram/arianagrande Instagram-Story von Ariana Grande

Ethan Miller / Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

