Pietro Lombardi (25) hat ein gutes Näschen für den Erfolg. In letzter Zeit gingen alle Projekte des Musikers durch die Decke: Seine Single "Señorita" bekam Platin, seine Autobiografie "Heldenpapa im Krümelchaos – Mein neues Leben" schaffte es auf den ersten Platz der Bestsellerliste und auch Pietros aktueller Hit "Phänomenal" stürmte die Charts. Dass seine Werke so gut ankommen, überwältigt den Sänger.

Auf Instagram meldete sich Pietro jetzt mit einem emotionalen Statement zu Wort. "Sprachlos! Ich habe gerade realisiert, was für einen Erfolg wir gemeinsam in den letzten zwölf Monaten erreicht haben! (...) Das macht mich echt so krass stolz, zu wissen, was für ein Hammer Team wir sind", schrieb er im Hinblick auf seine Fans. Doch damit nicht genug: Dass er sich von Rückschlägen erholen konnte, habe er einzig und allein seinen Anhängern zu verdanken. "Ich verspreche euch, dass ich immer weiterkämpfen werde, für euch als Fans", fügte Pie hinzu.

Um das Glück des Popstars abzurunden, fehlt jetzt nur noch eine neue Partnerin. Die richtige Frau zu finden, ist für den 25-Jährigen allerdings gar nicht so leicht. Denn, wie Petro vor Kurzem in einem Interview mit Promiflash erklärte, müsse sie damit klar kommen, dass er als Papa des kleinen Alessio (2) eine ganz klare Priorität habe – und die liege auf seiner Familie.

Monika Fellner/Getty Images Pietro Lombardi, DSDS-Sieger 2011

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi mit seinem Award der Deutschen Single Charts

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

