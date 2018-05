Die Trennung von Pietro (25) und Sarah Lombardi (25) vor eineinhalb Jahren sorgte für ein enormes Aufsehen. Mittlerweile versteht sich das Ex-Paar wieder bestens und hält für Sohnemann Alessio (2) zusammen. Eine eventuelle neue Partnerin von Pietro müsse daher wissen, wo seine Prioritäten liegen, machte der Musiker jetzt in einem Intrerview mit Promiflash deutlich. "Wenn ich mit meiner Freundin im Zimmer bin und wir einen Film gucken und grad romantisch sind oder was weiß ich, wie auch immer, und ich kriege einen Anruf von Sarah, ist meine Partnerin in dem Moment finito", erklärte der "Phänomenal"-Sänger.



