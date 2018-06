Ihre Fans kennen Rita Ora (27) als die heiße Popsängerin mit den wallenden blonden Locken. Die Britin zeigt sich gerne besonders hot mit knappen Outfits – egal ob bei Auftritten oder via Social Media: Die Musikerin setzt ihre Kurven gerne optimal in Szene. Nun sieht sie überraschenderweise nicht mehr ganz so aus, wie man sie sonst kennt: Rita Ora hat sich jetzt ihre Haare feuerrot gefärbt!

Vergangenen Montag postete die "I Will Never Let You Down"-Interpretin einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil, der ihre neue Haarpracht zeigt: Ritas sonst platinblonde Mähne ist jetzt knallrot! Ihr Redhead-Debüt feierte die 27-Jährige bei einem Auftritt in Albanien in einem knappen gelben Glitzeroutfit. Das ist die erste neue Farbe, an die sich die Beauty seit Langem getraut hat. Vor einigen Jahren trug sie einmal pinke Strähnchen – ansonsten war sie immer ein Blondie.

Ihre Fans lieben den neuen Look! Die User schwärmen in den Kommentaren von den frisch gefärbten Haaren: "Deine Haare sehen so wunderschön aus! Du kannst einfach alles tragen" , "Wow! Das steht dir richtig gut! Wie ein feuriger Engel!". Wie findet ihr die Veränderung? Stimmt ab!

Instagram / ritaora Rita Ora

Theo Wargo/Getty Images Rita Ora

Splash News/ Tezenis Rita Ora, Sängerin

