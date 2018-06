North West (4) und ihre Cousine Penelope Disick (5) feierten am Wochenende eine Einhorn-Geburtstagsparty! Das Motto wurde komplett durchgezogen: Es gab aufwendige Torten in Form der Trendtiere und sogar Pferde, die mithilfe von etwas Glitzer und aufgesetzten Hörnern in die beliebten Fabelwesen verwandelt wurden! Aber sie war an diesem Tag das süßeste "Tierchen": Die kleine Dream (1) wurde für die Feier auch als Einhorn verkleidet!

Ihre Oma, Kris Jenner (62), postete stolz ein Foto mit ihrer Enkelin auf ihrer Instagram-Seite: Die Einjährige sitzt auf dem Schoß ihrer Großmutter und könnte kaum putziger aussehen! Der Kardashian-Spross trägt ein Blümchen-Disney-Kleid und auf ihrem Köpfchen sitzt ein buntes Horn – passend zum Thema der Feier. Im Hintergrund ist die niedliche Deko aus vielen Luftballons und Blumen zu erkennen. Das sieht nach einer Traumparty für alle kleinen Mädchen aus – Dream wirkt auf dem Pic jedenfalls total happy!

Blac Chyna (30) zeigt ihre gemeinsame Tochter mit Rob (31) nur allzu gerne im Girly-Look: Erst vergangenen Monat veröffentlichte sie Bilder der Kleinen mit pinken Haaren! Die Follower des Reality-TV-Stars starteten daraufhin einen riesigen Shitstorm – davon ließ sich die 29-Jährige aber nicht unterkriegen. Schließlich handelte es sich bloß um einfache Clip-On-Strähnchen.

Instagram / kimkardashian Die Einhorn-Torten von Norths und Penelopes Geburtstagsparty

Anzeige

Instagram / blacchyna Robert Kardashian und Blac Chynas Tochter Dream

Anzeige

Instagram / blacchyna Dream Kardashian, Tochter von Robert Kardashian und Blac Chyna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de