Ihre Fans können wieder durchatmen! Im Mai versetzte Schauspielerin Mirja du Mont (42) ihre Follower mit einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus in große Sorge. Ihr Kommentar "Bin jetzt erst mal ausgeschaltet", ließ nichts Gutes erahnen. Einen Monat nach dem Vorfall erklärt die Blondine in der TV-Sendung Guten Morgen Deutschland: "Vor fünf Wochen hatte ich einen Hörsturz. Ich bin auf dem Weg der Besserung, aber wenn man so was erlebt, ist das schon heftig."



