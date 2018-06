Vergangenen Dezember wurde das Leben von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31) und seiner Verlobten Hanna Weig auf den Kopf gestellt – denn das gemeinsame Töchterchen Delia erblickte das Licht der Welt. Der kleine Sonnenschein macht seine Eltern seither stolz wie Oskar. Leider verlief die Geburt alles andere als reibungslos, Jörn musste zeitweise sogar um Hannas Leben bangen. Jetzt erinnert sich das Traumpaar an die schwierige Phase zurück.

Sie gingen durch die Hölle! Während der Schwangerschaft erkrankte Hanna am sogenannten HELLP-Syndrom, einer Schwangerschaftsvergiftung. Da die Neu-Mama nach der Geburt mit ihren Kräften völlig am Ende war und sogar ums Überleben kämpfte, musste Jörn für seine Liebste und sein Neugeborenes da sein. Dass das für den Soap-Darsteller eine echte Herausforderung war, verriet er gegenüber RTL: "Das war für mich natürlich schwer, nicht zu wissen, was mit Hanna ist. Unser Kind ist gerade geboren worden und ich musste auf einmal zwei Rollen gleichzeitig übernehmen – Mama und Papa. Das hat mich auf jeden Fall an meine Grenzen gebracht."

Jetzt, da glücklicherweise alles wieder gut ist, ziehen die beiden Verliebten Bilanz: Die schwierige Phase hat die kleine Familie definitiv näher zusammengeschweißt. Gegenüber Promiflash verriet Hanna beim Milka Houserunning: "Ich bin so froh, dass ich so einen tollen Mann an meiner Seite habe, der alle Aufgaben übernommen hat."

Instagram / hannaweig Jörn Schlönvoigt mit seiner Tochter Delia

Anzeige

Instagram / hannaweig Delia Schlönvoigt, Tochter von Jörn und Hanna

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de