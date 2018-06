Mit seiner neuesten Single "Phänomenal" hat Pietro Lombardi (25) jetzt bereits DEN Sommerhit 2018 herausgebracht. Der Song landete nur wenige Stunden nach seiner Veröffentlichung auf Platz 1 der Download-Charts – und im Radio wird der Track rauf und runter gespielt. Diesem Hype könnte der einstige DSDS-Sieger nun die Krone aufsetzen: Pie denkt ganz offen über eine WM-Version seines Hits nach.

Auf Facebook wollte der ausgewiesene Fußballfan jetzt wissen, was seine Fans von der Idee halten: "Habt ihr Bock auf eine WM-Edition von Phänomenal?", richtete sich der 25-Jährige an seine Follower. Und seine Bewunderer würden sich darüber wohl sehr freuen – zumindest folgten zahlreiche rasch der Aufforderung, ihm in diesem Fall ein Zeichen zu geben: Nach nur zwei Stunden hatten schon mehr als 1.000 Menschen dem Musiker ein "Like" dagelassen. Ab wie vielen positiven Antworten der "Señorita"-Interpret das Projekt in Angriff nehmen würde, ist allerdings nicht bekannt. Und auch die Frage, was genau der Karlsruher an seinem Lied ändern würde und wie diese Variante dann klingen könnte, ist noch ungeklärt.

Fakt ist, dass Pietro "Phänomenal" generell gerne performt – und zwar auch auf bisher ungehörte Weise. Erst am vergangenen Wochenende präsentierte der Cappyfreund eine Acapella-Version für Peer Kusmagks (42) Sohn Emil-Ocean. Der Sprössling des Radiomoderators genoss die kleine Vorstellung sichtlich.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

WENN.com Pietro Lombardi bei einer Liveshow von "Let's Dance"

Anzeige

Facebook / 94,3 rs2 Pietro Lombardi und Emil-Ocean beim "Kinderwagen Karaoke"

Anzeige

Was meint ihr: Sollte Pietro Lombardi eine WM-Edition von "Phänomenal" machen? Ja, unbedingt! Nein, bloß nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de