Hat Sarah Lombardi (25) bald wieder einen neuen Freund an ihrer Seite? Seit ihrer gescheiterten Ehe mit Pietro Lombardi (25) und dem Liebes-Aus mit Michal geht die Sängerin seit September offiziell wieder solo durchs Leben. Doch das könnte bald vorbei sein, denn die Brünette geht schon wieder auf Beutefang, wie sie Promiflash verriet: "Natürlich habe ich den ein oder anderen Mann kennengelernt in der Zeit. Da ist man noch in Kontakt, man sieht einfach, was vielleicht daraus irgendwann werden könnte."