Neue Konkurrenz für Pamela Gil Marta? Die Bachelor in Paradise-Kandidatin hat ihr Herz schon seit einigen Folgen an Rosenkavalier Philipp Stehler (30) verloren – genauso wie Carolin Ehrensberger und Carina Spack auch! Caro musste die Insel Ko Samui zu Pams Erleichterung bereits verlassen – doch in Episode fünf scheint neue Konkurrenz zu drohen. Annika Körner zieht in die Traumvilla und sucht nach einem Partner, der sich verdächtig nach dem TV-Sunnyboy anhört...

Annika kämpfte 2016 um das Herz von Leonard Freier (33), musste aber in der ersten Der Bachelor-Nacht schon nach Hause fahren. Ihr Ziel im Paradies: länger durchhalten und einen Mann finden, der ganz ihrem Geschmack entspricht. "Blond, blauäugig – ich bin auf jeden Fall on fire, wenn mir jemand gefällt", verriet sie RTL – wenn sich das nicht mal nach Frauenschwarm Philipp anhört!

Der scheint die 30-Jährige sogar zu kennen und freut sich sichtlich über ihren Einzug. Das fällt auch Domenico De Cicco auf: "Vielleicht ist da mehr, als nur eine Bekanntschaft, wer weiß?" Was denkt ihr? Wird Annika Pam gefährlich? Stimmt ab!

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Annika Körner

MG RTL D Pamela Gil Marta und Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Philipp und Caro in der zweiten Folge von "Bachelor in Paradise"

