Die Qual der Wahl macht ihm zu schaffen! In der Kuppelshow Bachelor in Paradise sucht Philipp Stehler (29) seine Traumfrau. Die Liebesjagd gestaltet sich etwas komplizierter, als gleich drei Insel-Girls seinen blauen Augen verfallen. Pamela Gil Marta, Carina Spack und Carolin Ehrensberger buhlen gleichzeitig um seine Rose. Der Einblick in die Rolle eines Bachelors gefällt dem Frauenmagneten alles andere als gut: "Das ist kein leichter Job, ich weiß nicht, ob ich da gut bei wegkommen würde. Wer verlässt schon gerne Leute, erst recht, wenn eine Frau vor dir steht, mit nassen Augen. Das bricht mir das Herz”, erklärt er im Promiflash-Interview beim ROSSMANN "Schön für mich" Blogger-Event in Hamburg.



