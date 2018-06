Die Rosenbrüder Niklas Schröder (29) und Sebastian Fobe (32) oder die diesjährigen Kuppelshow-Besties Jessica Neufeld (23) und Maxime Herbord (23) haben es gewagt: Sie ließen sich ihre Reality-TV-Teilnahme auf der Haut in Form eines Tattoos verewigen. Aber auch Bachelor in Paradise-Beauty Pamela Gil Marta hat eine Erinnerung an ihre Zeit beim Flirtformat. Auf ihren sozialen Netzwerken präsentiert sie ihren Followern nun stolz die permanente Bemalung.

Vor drei Jahren buhlte Pam unter anderem mit Liz Kaeber (25), Carolin Ehrensberger (23) und Sarah Harrison (27) – damals noch Nowak – um das Herz von Rosenkavalier Oliver Sanne (31). Nach Folge zwei endete ihr TV-Abenteuer allerdings bereits. Dennoch scheint sie die Zeit geprägt zu haben, denn an ihrem Knöchel wird sie ein kleines Bildzeichen ewig an ihre Teilnahme erinnern. Da das Ex-Der Bachelor-Babe ein großer Fußkettchen-Fan ist, ließ es sich eins inklusive individueller Symbole dauerhaft auf die Haut tätowieren. "Das ist zum Beispiel ein A für meine Schwester, ein B für meine Mama und eine kleine Rose für die Bachelor-Zeit", erklärt die Nürnbergerin auf Instagram. Weitere Lebenseinschnitte, wie beispielsweise eines Tages die Geburt ihrer Kinder, werden dann ebenfalls Platz auf der Fußpartie finden.

Das gestochene Schmuckstück ist im Übrigen nicht das erste Tattoo der TV-Schönheit. Ihre rechte Bauchseite ziert ein spanischer Schriftzug, der übersetzt so viel wie "Bleib dir selbst treu" bedeutet. Doch damit ist lange noch nicht Schluss, denn Pam plant bereits weitere Hautbemalungen.

RTL/Stefan Gregorowius Pamela Gil Marta, Bachelor-Kandidatin 2015

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Martas Tattoo

MG RTL D / Arya Shirazi Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

