Wenn diese Nachricht nicht zahlreichen X Factor-Fans das Herz bricht! Seit 2004 konnten sich TV-Zuschauer regelmäßig auf die weisen und coolen Ratschläge von Juror Louis Walsh (65) freuen. Staffel für Staffel begab sich der Musikexperte mithilfe von wechselnden Kollegen auf die Suche nach Großbritanniens nächstem Superstar. Nach dreizehn Jahren hinter ein und demselben Pult sehnt er sich aber nach einem brandneuen Sitzplatz: Die eingesessene Kritikernase kehrt der Castingshow tatsächlich den Rücken!

In einem Statement erklärt der TV-Star: "Ich hatte fantastische 13 Jahre bei 'The X Factor', aber die Show muss sich verändern und ich bin bereit, sie zu verlassen." So ganz kann sich der Fernsehstar aber nicht von der Bildfläche losreißen. Der Talentshow "Ireland's Got Talent" wird der irische Entertainer aber nach wie vor erhalten bleiben.

"Ich kann es kaum erwarten, zu meinem Job als Manager zurückzukehren, meine Memoiren zu schreiben und auch darauf, die Welt zu sehen", freute er sich in seiner Stellungnahme auf seine weitere Zukunft. Wer dafür neben Nicole Scherzinger (39) und Co. Platz nehmen wird?

Tommy Jackson/Getty Images Louis Walsh beim "X Factor"-Casting 2014 in Newcastle

WENN "X Factor"-Jury 2016: Louis Walsh, Sharon Osbourne, Nicole Scherzinger und Simon Cowell

Tim P. Whitby/Getty Images Louis Walsh, Ex-"The X Factor"-Juror

