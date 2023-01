Mit dieser Castingshow wäre der Erfolg garantiert gewesen!

Mit dieser Castingshow hatten Gesangstalente bisher die besten Chancen auf den großen Erfolg! In Deutschland haben sich mittlerweile einige Musik-Castingshows etabliert. Neben DSDS und The Voice of Germany bot sich ambitionierten Sängern auch mit den Formaten X Factor und Popstars die Chance auf eine Karriere im Musikgeschäft. Letztere sind jedoch schon vor einigen Jahren eingestellt worden. Aber mit welcher Show hätte man wirklich erfolgreich werden können?

Im vergangenen Jahr analysierte die Musikplattform Qobuz sämtliche Gewinner der genannten Castingshows. Dabei kam heraus, dass die Erstplatzierten der Sendung Popstars durchschnittlich die steilste Karriere hinlegen konnten. Bands wie die No Angels oder Monrose landeten sogar mehrere Nummer-eins-Hits. Auch der ein oder andere Sieger von DSDS sang sich bereits an die Spitze der Charts. Somit erreicht DSDS Platz zwei der vielversprechendsten Musik-Casting-Formate. X Factor belegt den vorletzten Platz, dicht gefolgt von The Voice. Die Favoriten dieser beiden Sendungen schafften es kein einziges Mal auf die Eins.

Doch der erfolgreichste Castingshow-Sieger wird wohl Pietro Lombardi (30) bleiben. Mit insgesamt 20 Songs, die bereits in die Charts einzogen, landet er knapp vor den No Angels. Pietro ist immer noch gut im Musikbusiness unterwegs und macht auch keine Anstalten, seine Karriere hinter sich zu lassen.

Getty Images No Angels bei der McDonald's Benefiz Gala in München im Oktober 2022

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Rea Garvey, Paula Dalla Corte und Samu Haber im Finale von "The Voice of Germany"

Getty Images Pietro Lombardi als Juror bei DSDS

