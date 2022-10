"X Factor"-Star Frankie Cocozza: Seine Ehe ist gescheitert!

Alles aus und vorbei? Frankie Cocozza (29) und Bianca Murphy hatten sich im Mai 2018 in Brighton die ewige Liebe geschworen. Im darauffolgenden Jahr haben der X Factor-Star und seine Gattin den gemeinsamen Sohn Frankie Jr. auf die Welt gebracht. In Sydney hat die Familie ihr Zuhause gefunden. Nach vier Jahren Ehe soll die Liebe der beiden jetzt aber gescheitert sein!

Wie The Sun berichtet, sollen sich die beiden schon Anfang dieses Jahres getrennt haben. Ein Insider will wissen: "Frankie und Bianca waren unsterblich ineinander verliebt, aber die Dinge haben sich mit der Zeit einfach verflüchtigt." Sie hätten sich beide in verschiedene Richtungen weiterentwickelt, aber wären nach wie vor ein Team für ihren Nachwuchs. Weiter verriet die Quelle gegenüber: "Bianca hat ihren Nachnamen Cocozza abgelegt und er hat jede Spur von ihr aus seinem Instagram gelöscht."

Nachdem Frankie The Sun zufolge jahrelang Kokain konsumiert hatte, gab er im Laufe der Jahre selbst zu: "Ich bin drogensüchtig", betonte aber, dass er seinem kleinen Sohn Frankie Jr. zuliebe versuche, clean zu bleiben. "Ich habe mich bewusst bemüht aufzuhören, seitdem der Kleine auf der Welt ist", beteuerte er.

Frankie Cocozza im Januar 2012

Frankie Cocozza im Juni 2020

Frankie Cocozza im Mai 2020

