Bekommt Simon Cowell Konkurrenz durch Robbie Williams' Show?

Bekommen die Briten bald eine neue TV-Talentshow? Ende der 80er ließ Robbie Williams (48) viele Jahre lang mit der Boyband Take That das Herz vieler Frauen höherschlagen, danach folgte seine ereignisreiche Solo-Karriere. Erst vor Kurzem sprach der Frauenschwarm über die Schattenseiten des Erfolgs, den man im Rahmen einer Girl- oder Boyband erfahren kann. Nun möchte der vierfache Vater ein neues Projekt wagen. Er will seine eigene TV-Talentshow starten!

Laut Mirror habe der 48-Jährige eine Comedy-Serie ausgearbeitet. Er hoffe, diese im kommenden Jahr schon produzieren zu können. Angeblich soll er sogar dieses neue Projekt beginnen, um Simon Cowell (63) Konkurrenz zu machen. Mit seiner Ehefrau Ayda Field (43) war Robbie in der Jury der 15. Staffel der britischen Castingshow X-Factor, in der Simon als Chefjuror tätig war. Einige Details zu seinem Projekt gab Robbie schon preis: "Ich habe eine Fernsehserie geschrieben, die eine schwarze Komödie ist. [...] Und ich habe diese Idee für eine Talentshow, die es so noch nie gegeben hat, auf eine andere Art und Weise."

Das kommende Jahr soll, so oder so, ein sehr spannendes für den "Let Me Entertain You"-Interpreten werden. Er wird seinen europäischen Teil der "XXV-Tour" fortsetzen und scheint noch einige andere kreative Projekte in Anlauf haben. Unter anderem zeichne er lustige Cartoons, von denen er mittlerweile schon mehrere Hundert produziert habe.

Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und seine Frau Ayda im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei seinem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie, 2022

Anzeige

Getty Images Simon Cowell bei einem "X Factor"-Presse-Event 2014

Anzeige

Würdet ihr die Show von Robbie Williams gucken? Ja, sehr gerne! Nein, wahrscheinlich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de