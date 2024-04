Sharon und Louis' Lästereien: Ist Simon Cowell etwa sauer?

Seitdem seine ehemaligen X Factor-Co-Stars Sharon Osbourne (71) und Louis Walsh (71) im Fernsehen über Simon Cowell (64) gelästert haben, warten Fans gespannt auf eine Reaktion von ihm. In einem Interview mit Mirror äußert sich die britische TV-Bekanntheit nun endlich dazu! Er verrät, dass er Sharon und Louis immer noch als "gute Freunde" betrachte und gebe sich selbst die Schuld, den Kontakt mit ihnen verloren zu haben. Sein Ziel sei es, sich so schnell wie möglich bei den beiden zu melden. Er glaube, dass seine Co-Stars vor allem deswegen wütend auf ihn seien, weil sie ihn "nie erreichen können". Das läge jedoch daran, dass der Star seit über acht Jahren kein Handy mehr habe. "Immer wenn ich sie treffe, sehe, mit ihnen spreche, ist es, als hätten wir erst gestern gesprochen", schwärmt der Juror und ergänzt: "Ich glaube, wir vermissen uns." Außerdem habe er "beiden sehr viel zu verdanken.“

Der Konflikt nahm seinen Anfang, als sich die Frau von Ozzy Osbourne (75) und Louis während ihrer Teilnahme an Celebrity Big Brother zu ihrem ehemaligen Kollegen äußerten: "Das ist Simon, er unterbricht dich", plauderte Sharon in der Realityshow und fügte hinzu: "Er weiß nicht, wie man Freunde behält." Sie sei sauer auf Simon, weil sie für ihn die Anfrage als Jurymitglied in der Sendung The Masked Singer abgelehnt habe, damit sie abermals in der "X Factor"-Jury neben dem 64-Jährigen sitzen könne. Letzten Endes habe sie sich eine große Chance entgehen lassen, da sie kein weiteres Mal für "X Factor" angefragt wurde. Danach habe sie sich geschworen, niemals wieder mit dem 64-Jährigen zu arbeiten. Sie warf ihm vor, ihre Karriere zu sabotieren. Auch Louis äußerte sich zu Simon und verriet, dass er seit seinen "X Factor"-Tagen nicht mehr mit ihm gesprochen habe.

Das "Britain's Got Talent"-Jurymitglied Amanda Holden (53) nahm Simon anschließend in Schutz: Sie nannte Sharon und Louis "bitter und erbärmlich". Sie hasse es, "bestimmte Leute in einer Realityshow zu sehen, die Simon schlecht machen, wenn er die Person ist, die ihnen allen Chancen, Geld und den Lebensstil gegeben hat, den sie ohne ihn nie gehabt hätten." Die Aussagen der beiden bei "Celebrity Big Brother" seien "hinterhältig" gewesen.

