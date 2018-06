Sebastian Fobe (32) steht zu seiner offensiven Flirtstrategie! Bei Bachelor in Paradise sahnt der einstige Bachelorette-Teilnehmer ein Date nach dem anderen ab. Bei seinen Mitstreitern kommt dieses umtriebige Verhalten jedoch nicht sonderlich gut an. Vor allem Paul Janke (36) kritisierte den Bartträger vor versammelter Mannschaft heftig für seinen Frauenverschleiß. Sebi selbst versteht den Ärger um seine Person allerdings überhaupt nicht!

Carolin Ehrensberger, Saskia Atzerodt (26), Carina Spack, Viola Kraus (27), Janika Jäcke (29) und Annika Körner: Sie alle hatten Interesse an dem 1,94 Meter großen Hannoveraner. Und Sebastian genoss diese Aufmerksamkeit auch stets in vollen Zügen. Im Bild-Interview verteidigt er daher jetzt sein munteres Datingverhalten: "Wenn ein schönes Mädchen ankommt und fragt, ob ich Lust auf ein Date habe und so einen schönen Tag mit ihr verbringe – wie dumm wäre ich denn da, Nein zu sagen?" Die Rendezvous seien doch schließlich dafür da, die anwesenden Frauen besser kennenzulernen. Nur so könne der 32-Jährige am Ende entscheiden, welche Lady an seine Seite passt.

Aus diesem Grund ist es Sebastian auch ein Dorn im Auge, dass sich sein "Bachelor in Paradise"-Konkurrent dermaßen über ihn aufregt. "Da sitzt der in die Jahre gekommene Ur-Bachelor Paul Janke, der damals 20 Frauen zur Auswahl hatte und wahrscheinlich mehr gedated hat als ich in dieser Staffel. Plus, dass er mit der einen oder anderen geknutscht hat", bringt er sein Unverständnis zum Ausdruck. Da Sebi selbst bisher noch keine Dame geküsst habe, habe Paul seiner Meinung nach kein Recht, über ihn herzuziehen.

