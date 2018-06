Heiße Diskussionen um Sebastian Fobe (32)! Der TV-Junggeselle bringt nicht nur unzählige Frauenherzen in der Kuppel-Show Bachelor in Paradise zum Schmelzen. Sein multiples Date-Verhalten bringt auch einen Mitstreiter auf die Palme: Ur-Bachelor und Rosenkavalier Paul Janke (36). Weshalb? In Woche fünf ziehen gleich zwei Singleladys in die Traumvilla auf Ko Samui: Janika Jäcke (29) und Annika Körner. Und der bärtige Personal Trainer turtelt sofort mit beiden, was das Zeug hält. Paul geht auf Konfrontationskurs, wie die Vorschau zur kommenden Folge zeigt: "Das ist jetzt die Sechste, die du irgendwie datest!" Spielt ihm der Womanizer zu sehr mit den Herzen der Inselbewohnerinnen?

Sebastian fährt aus der Haut: "Ja was? 'Das ist die Sechste, die du datest'. Ja was?" Und es kommt noch schlimmer! Wenig später bricht Janika in Tränen aus. Als Sebastian fragt, warum, lautet die Antwort: "Weil du eine Freundin zu Hause hast." Autsch! Dieses Gerücht hält sich ja seit Wochen hartnäckig. Nicht nur im Paradies hält Paul Sebi deshalb eine Standpauke. Auch im Promiflash-Interview hielt er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg: "Es gab im Vorfeld ja so Diskussionen, hat er eine Freundin, hat er keine Freundin. Ich bin natürlich nicht dabei, aber lasse ich mal so im Raum stehen. Und das muss jeder selber wissen."

Vor den TV-Kameras findet er deutlichere Worte: "Ich überlege gerade, ob ich auch nochmal ein Gespräch mit Sebastian suche. Eigentlich muss man mit ihm auch nochmal sprechen und sagen: 'Hör zu, für mich bist du ein falscher Fuffziger!'" Seid ihr eher auf Pauls oder auf Sebis Seite? Stimmt ab!

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D Sebastian Fobe und Janika Jäcke am Strand, "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D "Bachelor in Paradise"-Singles Viola Kraus und Sebastian Fobe

Anzeige

MG RTL D Paul Janke in der fünften Nacht der Rosen, "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Seid ihr eher auf Sebastians oder auf Pauls Seite? Team Paul Team Sebi Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de