Er kann ja doch richtig lächeln! Prinz Oscar von Schweden (2) sorgte in der Vergangenheit bereits für Stirnrunzeln bei den Royal-Fans. Denn der Sohn von Prinz Daniel (44) und Prinzessin Victoria (40) lässt sich bei öffentlichen Auftritten selten zu einem Lächeln hinreißen. Stattdessen zieht der kleine Kerl lieber eine Schnute. Selbst an seinem zweiten Geburtstag im März musste eine große Torte her, damit er sich ausnahmsweise von seiner sonnigen Seite zeigte. Pünktlich zum Nationalfeiertag seines Heimatlandes platze jetzt aber doch süßes Grinsen aus Oscar heraus.

Gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Estelle (6) – zuckersüß in schwedischer Tracht gekleidet – posierte der Zweijährige für den einzigartigen Schnappschuss. Auf Facebook veröffentlichte die Königsfamilie das Pic mit lieben Feiertags-Grüßen an ihre Follower. Bereits im vergangenen Jahr gab es eine niedliche Aufnahme – Thronfolgerin Victoria hat ihre Kids im Garten abgelichtet. Estelle hatte im Gegensatz zu ihrem Bruder schon damals das perfekte Foto-Lachen drauf.

Der Nationalfeiertag wird jedes Jahr am 6. Juni gefeiert. Der Feiertag geht zurück auf den Volkshelden Gustav Wasa. Der wurde am 6. Juni 1523 zum König gekrönt, gleichzeitig wurde die Union mit dem Nachbarstaat Dänemark gelöst. Schweden entwickelte sich nach und nach zu einem eigenständigen Staat.

Michael Campanella/Getty Images Königin Silvia, Estelle, Sofia, Oscar, Daniel und Victoria von Schweden beim Königs-Geburtstag

Erika Gerdemark / Kungahuset.se Geburtstagskind Prinz Oscar mit seiner Schwester Estelle

Raphael Stecksén / Kungahuset.se Prinz William, Prinzessin Victoria, Prinz Oscar und Prinzessin Estelle in Stockholm

