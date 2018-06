Die Liebesgerüchte um Vito Schnabel (31) und Amber Heard (32) verdichten sich immer mehr! Seit Wochen gibt es hartnäckige Spekulationen darüber, ob der Kunsthändler und die Schauspielerin eine Liaison eingegangen seien. Bisher haben sich die beiden noch nicht öffentlich als Paar geoutet. Doch nun wurden sie von Paparazzi gemeinsam in New York City abgelichtet: Und auf den Fotos wirkt das Duo verdächtig vertraut!

Im sommerlichen Look flanieren Vito und Amber Seite an Seite durch New York. Doch nicht nur ihr gemeinsamer Spaziergang durch die US-amerikanische Metropole verrät, dass die beiden Singles sich blendend verstehen: Der 31-Jährige greift auch immer wieder nach der Hand der Hollywood-Beauty! Das Gespann scheint die traute Zweisamkeit zu genießen, denn sie verbringen auch den Abend zusammen und besuchen ein italienisches Restaurant auf der Sixth Avenue.

Die Belagerung durch Paparazzi sind Vito und Amber bereits aus ihrer Vergangenheit gewöhnt: Der Kunstexperte war drei Jahre mit Supermodel Heidi Klum (45) zusammen. Die vermeintlich neue Frau an seiner Seite war sogar mit einem Weltstar verheiratet: Über ein Jahr lang führte Amber eine Ehe mit Johnny Depp (54).

Dia Dipasupil/ Getty Images Vito Schnabel, Kunsthändler

Pascal Le Segretain/Getty Images Amber Heard in Cannes

WeirPhotos / Splash News Heidi Klum und Vito Schnabel

