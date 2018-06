Bachelor in Paradise-Star Janika Jäcke (29) nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund und wetterte gegen nahezu jeden Inselbewohner der aktuellen Staffel. Besonderes Lieblingsziel der Blondine ist dabei Fitnesstrainer Sebastian Fobe (32). Der Hottie war in der Vergangenheit immer wieder den Anfeindungen der Ex-Bachelor-Kandidatin ausgesetzt und schaltete sogar einen Anwalt ein. Jetzt überraschte die schlagfertige Hamburgerin aber mit einer ganz anderen Seite von sich.

Die beiden BiP-Stars haben eine gemeinsame Vergangenheit und kannten sich schon von früher. Im OK!-Interview verriet Janika, dass sie vor ihrer Zeit auf der Insel ein paar Dates hatten. Allerdings nichts Ernstes, wie sie beteuerte. Sebastian schickte ihr aber weiterhin Textnachrichten, obwohl er angeblich schon in festen Händen war. "Ich war wirklich in ihn verliebt", erzählte die taffe Beauty und wurde richtig emotional. "In Thailand kamen alle Gefühle wieder hoch."

Eine ungewohnt offene und gefühlvolle Seite von Janika, die vor der Kamera und in Interviews bislang einen eher gefassten und extrem selbstbewussten Eindruck machte. Während der Hannoveraner auf der Insel noch immer am Dauer-Daten ist, konnte die 29-Jährige in der fünften Sendung leider keine Rose mehr ergattern und musste die Insel verlassen. Ein offizielles Statement zur Vorgeschichte der zwei Reality-TV-Stars gab es von Sebastian bislang nicht.

MG RTL D / Arya Shirazi Janika Jäcke, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

MG RTL D, MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe und Janika Jäcke, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke, deutsche Kuppelshow-Kandidatin

