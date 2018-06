Haben sie mit diesem Konzert wieder alles gut gemacht? Vergangenen Sonntag spielte die Kultband Guns N' Roses ihren ersten Auftritt der aktuellen "Not In This Lifetime"-Europatour im Berliner Olympiastadion. Fans der Rocklegenden waren allerdings nach diesem Tourauftakt ziemlich enttäuscht und verlangten in einer Petition ihr Geld zurück. Nun bewiesen aber die Rocker rund um Frontman Axl Rose (56), was sie wirklich zu bieten haben!

Im dänischen Odensen lieferten die Rocklegenden ihren zweiten Gig ab und dieser hatte es diesmal in sich: Am Mittwochabend konnten sich Fans weltweit in einem Facebook-Livestream davon überzeugen, was die Kerle noch drauf haben. Mit einem Hammersound und einem gut gelaunten Axl legten die "November Rain"-Interpreten eine Performance der Superlative hin. "Genial! Ich habe diese Band seit den Neunzigern nicht mehr gesehen" oder "Ich wünschte, ich hätte bei diesem Konzert dabei sein können", schrieben zwei aufgeregte User.

Besonderes Schmankerl für all die Fans in Dänemark – Guns N' Roses spielten einen bisher noch unveröffentlichten Song. Zum ersten Mal seit 31 Jahren gaben Axl, Slash (52) und Co. "Shadow Of Your Love" ihren Fans zum Besten. Im Juni und Juli kommen die Gunners noch insgesamt dreimal nach Deutschland. Bleibt für die deutschen Supporter nur noch zu hoffen, dass sie nicht wieder enttäuscht werden.

Ethan Miller/Getty Images Axl Rose, Guns N' Roses-Frontman

Kevin Winter/Getty Images for Coachella Guns N' Roses beim Coachella Festival 2016

Theo Wargo/Getty Images Axl Rose

