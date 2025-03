Vor Tournee: Guns N' Roses trennen sich von Drummer Frank

Die Rock-Legenden Guns N' Roses haben sich überraschend von ihrem Schlagzeuger Frank Ferrer getrennt. Am Mittwoch gab die Band auf Instagram bekannt, dass sie nach 19 Jahren "einvernehmlich" getrennte Wege gehen. Gleichzeitig bedankte sie sich bei Frank für seine "Freundschaft, Kreativität und starke Präsenz". Seine letzte Show mit der Band spielte der Drummer am 5. November 2023 in Mexiko. Nun steht die Gruppe, bestehend aus Frontmann Axl Rose (63), Gitarrist Slash (59) und Bassist Duff McKagan, vor der Herausforderung, einen neuen Schlagzeuger zu finden – und das, bevor ihre Jubiläumstour am 1. Mai in Südkorea startet.

Frank Ferrer war seit Juni 2006 festes Mitglied von Guns N' Roses und unterstützte die Band während zahlreicher turbulenter Jahre. Besonders auf den großen Welttourneen erwies sich der Musiker als verlässlicher Teil der Gruppe. Im Laufe seiner Karriere begleitete er die Band auch bei den Auftritten der wiedervereinigten Originalmitglieder Axl, Slash und Duff. Zwar gibt es keine offiziellen Informationen zu seinem Nachfolger, doch es kursieren bereits Gerüchte über die Rückkehr von Matt Sorum (64), der von 1990 bis 1997 bei Guns N' Roses die Drumsticks schwang. Ein Comeback von Original-Drummer Steven Adler (60) hingegen gilt als unwahrscheinlich.

Dass Steven wahrscheinlich nicht zurückkehren wird, liegt vermutlich vor allem an seiner turbulenten Vergangenheit. Aufgrund seiner Drogensucht war er 1990 von Frontmann Axl aus der Band geworfen worden. Im vergangenen Jahr verriet der Musiker dann, wie es zu seiner Sucht kam: In der Dokuserie "Nöthin' But a Good Time: The Uncensored Story of '80s Hair Metal" gestand er, in den 80er-Jahren Heroin konsumiert zu haben, um sich seinen damaligen Bandkollegen Slash und Izzy Stradlin anzupassen. Obwohl ihn seine ersten Heroinerfahrungen krank machten, habe er es weiter versucht – bis er letztendlich süchtig geworden sei.

Getty Images Frank Ferrer, Ex-Drummer der Guns N' Roses

Getty Images Steven Adler, Drummer

