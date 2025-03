Nach Frank-Aus: Er wird der neue Drummer bei Guns N' Roses

Guns N' Roses haben einen neuen Drummer! Wie die Band auf Instagram bekannt gab, wird Isaac Carpenter die Nachfolge von Frank Ferrer antreten. Die Trennung von Frank, der 19 Jahre lang hinter dem Schlagzeug saß, sei "einvernehmlich" erfolgt, und die Band bedankte sich für die gemeinsame Zeit. Isaac ist als ehemaliger Drummer der Band Loaded von Duff McKagan bekannt. Er wird seine Feuertaufe bereits am 1. Mai beim Tourstart in Incheon, Südkorea, erleben. Für Fans in Deutschland und Österreich gibt es ihn dann am 24. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu sehen.

Der 45-Jährige ist kein Unbekannter in der Rockszene. Isaac brachte sich schon in den 1990ern bei Loudermilk ins Gespräch und arbeitete mit Größen wie Adam Lambert (43) und Awolnation zusammen. Besonders bemerkenswert ist seine Verbindung zu Guns N' Roses: Bereits in der Vergangenheit spielte er mit Duff McKagan in dessen Band. Sein Stil wird von der Band besonders hervorgehoben: "Vielseitigkeit, Groove und technische Perfektion", so loben Axl Rose und Co. seine Fähigkeiten. Damit sind Guns N' Roses bestens gerüstet für ihre bevorstehende Jubiläumstournee mit Klassikern wie "November Rain" und "Sweet Child O' Mine".

Mit Isaac beginnt für Guns N' Roses ein neues Kapitel, obwohl die Band bereits mehrere Besetzungswechsel hinter den Kulissen erlebt hat. Die Fans erinnern sich besonders an Steven Adler (60), der mit dem bahnbrechenden Debüt "Appetite for Destruction" Rockgeschichte schrieb, bevor ihn seine Suchtprobleme aus der Band warfen. Auch Frank Ferrer, der im Jahr 2006 dazu stieß, galt lange als zuverlässige Stütze. Jetzt liegt es an Isaac, sich in die Geschichte einer der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten einzuschreiben – ein spannender Neuanfang, der sicherlich auch von seinen bisherigen Kollegen aus der Branche genau beobachtet wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Isaac Carpenter im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Guns N' Roses

Anzeige Anzeige

Anzeige