Am Freitag ist es endlich so weit – Let's Dance geht in die finale Runde! Von den anfänglich 14 Promi-Teilnehmern haben sich drei tanzbegeisterte Stars in die End-Show gekämpft: Schauspieler Ingolf Lück (60), Model Barbara Meier (31) und Unternehmerin Judith Williams (45)! Sie alle faszinierten in den vergangenen zwölf Wochen sowohl die Jury als auch das Publikum mit vielen Emotionen, zackigen Hüftschwüngen und akrobatischen Meisterleistungen. Doch wer hat die "Let's Dance"-Krone dieses Jahr am meisten verdient?

Alle drei haben sich stark entwickelt – jeder auf seine Art. Ingolfs Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (31) hätte ihrem Schützling zu Beginn eine solch starke tänzerische Leistung nicht zugetraut. Doch sie wurde eines Besseren belehrt: Der 60-Jährige mauserte sich dank seiner umwerfenden Tango- und Rumbakünste zu einem der Jurylieblinge. Die einstige GNTM-Gewinnerin Barbara surfte von Anfang an auf der Favoriten-Welle. Überraschend musste die anmutige Rothaarige "Let's Dance" in der fünften Folge verlassen – nach dem Verletzungs-Aus ihres Tanzkollegen Jimi Blue Ochsenknecht (26) durfte sie aber ihr Comeback feiern! Und diese zweite Chance hat die Beauty auch genutzt: Sie und Tanzpartner Sergiu Luca (35) überzeugten mit feurigem Tango und wilden Hebefiguren.

Judith Williams ist ebenfalls eine heiße Anwärterin auf den "Let's Dance"-Pokal! Von Woche zu Woche steigerte sie ihre Leistung und brillierte mit Walzer- oder Slowfox-Darbietungen. Ihr Trainer Erich Klann (31) kommt im Promiflash-Interview nicht mehr aus dem Schwärmen über Judiths Siegeswillen heraus: "Sie gibt alles, sie gibt 200 Prozent." Ingolf, Barbara oder Judith – wem gönnt ihr den Sieg? Stimmt in der Umfrage ab!

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova im Viertelfinale von "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei der 6. "Let's Dance"-Show

Florian Ebener / Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

