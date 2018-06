Mit Mama in die Flitterwochen – für Leonard Freier (33) gar kein Problem! Der Ex-Bachelor gab am Donnerstag seiner Traumfrau Caona das Jawort. Am Samstag fliegen die Eltern der kleinen Aurora mit ihrer Prinzessin nach Griechenland. Aber nicht nur ihr Töchterchen, auch Oma Freier wird die Verliebten begleiten. Kurz nach der Trauung verriet das Paar die Gründe dafür im Promiflash-Interview. "Wir haben ja eine dreieinhalbjährige Tochter. Das heißt, Spa und chillen ist schwierig. Deshalb nehmen wir meine Mutter mit. Damit wir wenigstens einen Tag mal für uns haben, so einen ganz romantischen Weddingtag", erklärte Leonard.



