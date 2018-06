Jetzt können Fans von Whitney Houston (✝48) ihrem Star ganz nah sein – für eine ordentlich Stange Geld! 2012 war die Gesangslegende völlig überraschend nach einer Medikamentenüberdosis in einem Hotelzimmer verstorben. Ihr Hab und Gut war daraufhin verkauft worden. Jetzt, rund sechs Jahre nach dem Todesdrama, ist ein weiteres Privatstück der Musikerin aufgetaucht und soll nun unter den Auktionshammer kommen: Whitneys Bibel soll für stolze 95.000 Doller versteigert werden!

Wie TMZ berichtete, tauchte das gebundene Gottesbuch in einem alten Mietshaus auf, in dem Whitney zwei Jahre lang gelebt hatte. Das Werk hatte sich in einer Kiste mit anderen Habseligkeiten wie CDs und Klamotten befunden. Der Besitzer informierte daraufhin den ehemaligen Manager des Superstars. Jetzt wird das Schriftstück durch das Online-Auktionshaus Moments In Time verkauft.

Warum die Bibel so teuer ist, hat einen ganz bestimmten Grund: Auf vielen Seiten ist Whitneys Handschrift zu finden! Über die Jahre hat die Souldiva besondere Momente in ihrem Leben in dem Wälzer dokumentiert, wie beispielsweise ihre Trauung 1992 mit Bobby Brown (49) oder die Geburt ihrer Tochter Bobbi Kristina (✝22) im Jahr 1993.

Splash News Whitney Houstons Bibel

Anzeige

Splash News Whitney Houstons Handschrift in ihrer Bibel

Anzeige

Danny Clifford/Hottwire.net/WENN.com Whitney Houston, Souldiva

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de