Günther Jauch (65) hat erneut einen Wer wird Millionär?-Kandidat auf seinem Stuhl sitzen, der Kontakt zu einem Promi hatte. In der heutigen Ausgabe der beliebten Quizshow plaudert Teilnehmer Peter Gaschko über seinen Job als Bodyguard. Wie er in der Sendung verrät, traf er dabei vor Jahren auf einen ganz besonderen Star: Peter wurde vor vielen Jahren mal als Personenschützer von Whitney Houston (✝48) engagiert.

Als die Sängerin Anfang der 2000er-Jahre durch Europa tourte, heuerte man den Bodyguard als ihren Personenschützer an. Im Gespräch mit Günther Jauch verriet der Rateshow-Teilnehmer, dass ihm jedoch untersagt wurde, die "I Will Always Love You"-Interpretin anzuschauen oder anzusprechen. "Aber letztendlich hat sie mit mir gesprochen. Sie hat mich angesprochen", erinnert sich Peter.

Abgesehen von Whitney traf der Bodyguard wohl auch deren damaligen Ehemann Bobby Brown (53). "Der hat auf dem Beifahrersitz gesessen und hat mit mir fachgesimpelt über Waffen. Also es war schon eine recht witzige Geschichte", erzählt der "Wer wird Millionär?"-Kandidat. Whitney sei jedoch nicht glücklich über die Waffen-Affinität ihres Kindsvaters gewesen.

Günther Jauch beim "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special"

Günther Jauch bei "Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special", Februar 2021

Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" im April 2020

