Soul-Diva Whitney Houston wäre heute 60 Jahre alt geworden

Whitney Houston (✝48) lebte zwischen Triumphen und Tragödien. Bis heute zählt sie zu den wohl erfolgreichsten Sängerinnen der vergangenen Jahrzehnte. Weltweit begeisterte die Powerfrau mit ihrer kraftvollen Stimme. Doch ihr Leben war auch von zahlreichen Schicksalsschlägen geprägt. Dazu gehörte letztlich auch der tragische Tod der "I Will Always Love You"-Interpretin im Jahr 2012: Im Alter von 48 Jahren ertrank sie in der Badewanne eines Hotels. Heute hätte die Soul-Legende ihren 60. Geburtstag gefeiert.

Mit ihrem Tod löste die begnadete Künstlerin eine Welle der Trauer aus, die noch immer anhält. Doch verzeichnete sie in ihrer Karriere auch zahlreiche Erfolge: Neben ihrem musikalischen Talent bewies sich Whitney auch als Schauspielerin. Vor allem ihre Hauptrolle im Film "Bodyguard" an der Seite von Kevin Costner (68) wird in Erinnerung bleiben. Die Thriller-Romanze aus dem Jahr 1992 wurde zum Kassenschlager – und das dank der Soul-Diva. Immerhin hatte diese ganze sechs Songs zum Soundtrack beigesteuert.

Doch auch wenn ihr kurzes Leben von vielen Höhen und Tiefen geprägt war, schienen besonders Letztere zu überwiegen. 2015 wiederholte sich das traurige Schicksal der Ausnahmekünstlerin: Und das ausgerechnet bei ihrer Tochter. Genau wie ihre berühmte Mutter wurde die damals 21-jährige Bobbi Kristina (✝22) regungslos in einer Badewanne aufgefunden. Nach sechs Monaten im Koma verstarb auch sie viel zu früh auf tragische Weise.

Whitney Houston im Jahr 2009

Whitney Houston, Sängerin

Bobbi Kristina, Whitney Houstons Tochter

