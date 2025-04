Taylor Swift könnte Hauptrolle im neuen "Bodyguard" spielen

Taylor Swift (35) könnte bald in einer der ikonischsten Filmrollen aller Zeiten zu sehen sein: Die Sängerin soll kurz davorstehen, die Verhandlungen für die Hauptrolle im Remake von "The Bodyguard" abzuschließen. Die Rolle, die ursprünglich von der bereits verstorbenen Soul-Diva Whitney Houston (✝48) gespielt wurde, soll in einer Neuauflage des Klassikers modern interpretiert werden. Mit an Bord ist laut Daily Mail auch der Regisseur Sam Wrench, der bereits für den Eras-Tour-Film verantwortlich war. Neben ihrer Darstellung der Sängerin Rachel Marron soll Taylor auch neue Musik für den Film beisteuern – sofern es zum Deal kommt. Auch wenn viele Swifties für das Projekt schon jetzt Feuer und Flamme sind, steht die offizielle Entscheidung bisher noch aus.

Das Remake wird von Warner Bros. entwickelt und soll den Fokus darauf legen, die Magie des Originals wieder aufleben zu lassen. Die unvergleichliche Chemie zwischen Whitney und Kevin Costner (70) stand 1992 im Mittelpunkt und auch jetzt soll Warner darauf abzielen, Stars von ähnlichem Kaliber für den Film zu gewinnen. In den Spekulationen, wer Taylors Leinwandpartner werden könnte, fielen bisher Namen wie Brad Pitt (61), Ben Affleck (52) oder Tom Cruise (62). Aktuell sei jedoch Drehbuchautor Jonathan Abrams erst noch dabei, die genaue Textvorlage der Story auszuarbeiten, die damals zwei Oscar-Nominierungen erhielt und mit Whitneys Song "I Will Always Love You" Musikgeschichte schrieb.

"The Bodyguard" erschien 1992 und sorgte bei zahlreichen Kinogängern für feuchte Augen: In der Geschichte des Films wird die erfolgreiche Sängerin Rachel von einem unbekannten Stalker bedroht. Aus Sicherheitsgründen engagiert ihr Management den ehemaligen Secret-Service-Agenten Frank Farmer, der für seine Disziplin und Professionalität bekannt ist. Anfangs stößt Frank auf Rachels Misstrauen – sie fühlt sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Während Frank das Sicherheitssystem immer weiter verschärft, kommen sich die beiden trotz aller Gegensätze näher. Aus Schutz wird Zuneigung, aus Distanz Romantik. Doch ihre Beziehung steht unter keinem guten Stern: Frank weiß, dass er Gefühle ausblenden muss, um sie wirklich beschützen zu können. Wie Taylor diese Rolle der gleichermaßen schillernden wie schutzbedürftigen Popdiva ausfüllen würde, lässt die Fantasie vieler Fans schon jetzt auf Hochtouren laufen.

Whitney Houston und Kevin Costner in "The Bodyguard" im November 1992

Whitney Houston in "The Bodyguard" 1992

